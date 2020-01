Metro volta a circular esta sexta-feira de manhã após remoção de veículo avariado

Hoje às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os trabalhos de retirada do veículo do Metro do Porto que descarrilou, esta quinta-feira ao final da tarde, vão concluir-se ainda esta noite e a circulação será retomada com normalidade a partir das 6 horas da manhã desta sexta-feira, revelou fonte oficial da empresa.

Uma composição do metro que fazia viagens expresso sentido do Estádio do Dragão descarrilou ao final da tarde em Campanhã, afetando a circulação entre o Heroísmo e aquela estação. Uma cabine da composição ficou entre dois carris, ocupando as duas vias, e afetando a passagem nos dois sentidos.