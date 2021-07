Metrobus a hidrogénio chega à Boavista em dezembro de 2023

Carla Sofia Luz Hoje às 09:27 Facebook

Autocarro articulado terá frequência de cinco minutos e transportará 4400 pessoas por hora e por sentido.

O metrobus entre a Rotunda da Boavista e a Praça do Império, no Porto, começará a circular em dezembro de 2023. O autocarro articulado a hidrogénio terá uma frequência de cinco minutos e uma capacidade para transportar 4400 pessoas por hora e por sentido. Esta terça-feira é lançado o concurso público de conceção e construção nos jardins de Serralves, um dos equipamentos servidos pela linha com oito estações.