Metrobus afinal deverá andar no meio dos carros

Autocarros sem via dedicada na Avenida do Marechal Gomes da Costa. Alteração ao projeto pode pôr em causa financiamento de 66 milhões.

O projeto do metrobus no Porto ainda está a ser elaborado, mas pelo menos na Avenida do Marechal Gomes da Costa os autocarros não deverão ter canal dedicado, ao contrário do que foi anunciado inicialmente, sendo obrigados a conviver com os automóveis. Em parte da Avenida da Boavista já existe um canal só para autocarros, mas no atual contexto falta saber se no restante percurso a mesma solução será implementada. Previa-se que a distância entre a Rotunda da Boavista e a Praça do Império fosse percorrida em 15 minutos.

O contrato para a conceção (e construção) do projeto foi assinado há cerca de uma semana. Na altura, foi revelado que, além da ligação Casa da Música/Praça do Império, o metrobus chegaria à rotunda da Anémona. O projeto está a ser elaborado pelo consórcio formado pelas empresas Alberto Couto Alves e Alves Ribeiro, em conjunto com a Metro e a Câmara do Porto.