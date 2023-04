Metrobus do Porto avança entre o Foco e Bessa Leite

JN Hoje às 22:44 Facebook

A partir desta quarta-feira, 19 de abril, a obra de construção da linha Boavista-Império, do metrobus do Porto, entra numa nova etapa, com a antecipação em algumas semanas da intervenção no segmento da Avenida da Boavista, que vai do Foco a Bessa Leite.

Embora bastante curto em extensão, cerca de 400 metros, este troço compreende as ruas de Azevedo Coutinho, de acesso ao Foco, do Primeiro de Janeiro (Estádio do Bessa) e Bessa Leite, no início da zona dos hotéis.

Nos próximos 90 dias estará em obra: primeiro no corredor central, até aqui ocupado por duas faixas BUS, durante 30 dias, após o que a intervenção passa para o lado Sul, ocupando as duas faixas de rodagem.

Ao longo de toda a obra está assegurada a manutenção de duas vias em cada um dos dois sentidos da Avenida da Boavista, que passa agora a estar ocupada pela empreitada do metrobus em todo o corredor situado entre a Marechal Gomes da Costa e Guerra Junqueiro.