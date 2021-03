Metrobus na Boavista da rotunda ao Império

Carla Sofia Luz Hoje às 07:11 Facebook

Autocarro em via dedicada servirá parte da avenida e seguirá pela Marechal Gomes da Costa até à praça.

Apesar de inicialmente pensado para o canal do Campo Alegre, o metrobus (autocarros elétricos que circulam em via dedicada) utilizará a Avenida da Boavista, no Porto. O percurso não se esticará até ao Castelo do Queijo. O projeto, já com financiamento garantido no Plano de Recuperação e Resiliência, servirá a parte inicial da maior avenida da cidade, avançará pela Marechal Gomes da Costa até atracar na Praça do Império, a poucos passos do mercado da Foz e da Universidade Católica.

Este novo percurso sucede à solução inicialmente pensada para o canal do Campo Alegre e da Diogo Botelho, com a vantagem de ter mais espaço para a implementação da via dedicada à circulação dos autocarros elétricos. Tal como o metro, este sistema de transporte não partilha o seu canal com outras viaturas. Com 83 milhões de euros garantidos, o metrobus da Boavista ficará concluído dentro de dois anos, em março de 2024.