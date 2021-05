Metrobus terá sete paragens da Boavista à Praça do Império

Hugo Silva Hoje às 08:22 Facebook

Autocarros 100% elétricos devem começar a circular no final de 2023. Segunda linha de metro para Gaia com seis estações no subsolo.

A ligação de metrobus entre a Rotunda da Boavista e a Praça do Império, no Porto, terá sete paragens ao longo dos seus 3,8 quilómetros de extensão, sendo que a obra deverá ficar pronta até ao final de 2023. Já a segunda linha de metro entre o Porto e Gaia, que inclui a construção de uma ponte sobre o Douro, estará concluída no final de 2025. Além da travessia, a cerca de 500 metros da ponte da Arrábida, a ligação terá oito estações: seis subterrâneas e duas à superfície.