Miguel Guedes e Banda da Marinha dão concerto gratuito esta sexta-feira

É um dueto, mas vai juntar mais de 100 pessoas em palco. Na noite desta sexta-feira, a Banda da Armada e Miguel Guedes vão protagonizar um concerto no Parque da Alfândega, no Porto. O espetáculo, inserido nas comemorações do Dia da Marinha, começa às 21.30 horas e é gratuito.

O concerto será um dos ponto altos das celebrações do Dia da Marinha, que entre esta quinta-feira e domingo, propiciam mais de três dezenas de atividades à população, incluindo visitas ao navio-escola Sagres, que está atracado pela primeira vez no rio Douro, no lado do Porto.

A embarcação está na Ribeira e será ali ao lado, no Parque da Alfândega, que a Banda da Marinha e Miguel Guedes oferecem um concerto à cidade. À memória do vocalista dos Blind Zero, e atual diretor do Coliseu, virá com certeza o espetáculo que com a sua banda deu na Avenida dos Aliados, na passagem de ano de 2016 para 2017.

Desta vez, o repertório será ainda mais surpreendente e eclético. Acompanhado pelos cerca de 100 elementos da Banda da Marinha, Miguel Guedes vai interpretar "grandes êxitos musicais de Frank Sinatra, Rui Veloso, Jorge Palma, U2 e muito mais", conforme assinala a Câmara do Porto, em comunicado.

"Os ensaios têm decorrido a bom ritmo em Lisboa. A noite de sexta-feira promete, por isso, um espetáculo memorável", acrescenta a Autarquia, salientando o caráter "improvável" desta dupla.

O Dia da Marinha, cujo programa começa hoje e estende-se até domingo, prevê mais de 30 atividades abertas à população. O concerto gratuito no Parque da Alfândega é apenas uma delas.

"O epicentro desenvolve-se entre a Ribeira e a Alfândega do Porto, onde, ao longo dos quatro dias de evento, vai ser possível visitar navios, realizar batismos de mar, aproveitar para fazer escalada e mergulho, utilizar a realidade virtual para comandar um navio, entre outras atrações", refere a Câmara do Porto.

O programa culmina no domingo, com destaque para a cerimónia militar que, a partir das 12 horas, vai juntar cerca de 500 militares em desfile na Rua Nova da Alfândega (em direção à Ribeira).

"Na última parte do desfile, que durará cerca de uma hora e meia, está prevista uma demonstração de capacidades junto ao rio Douro. A preceder a cerimónia, a Marinha organiza uma celebração religiosa na Igreja de São Francisco, às 10.30", especifica, ainda, a Autarquia.