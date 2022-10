Milhares de eleitores escolhem no Porto o futuro do Brasil

JN Hoje às 11:24, atualizado às 11:31 Facebook

Cerca de cinco mil pessoas já terão votado, entre as 8 e as 11 horas deste domingo, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), onde decorre a votação da segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, com 39 mesas de voto instaladas.

Numa fila organizada, bem composta, dinâmica e a contornar o edifício do Instituto Politécnico (a entrada é pela Rua de S. Tomé), os eleitores brasileiros escolhem hoje entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva para comandar os destinos do país. Junto ao ISEP, um pequeno grupo de manifestantes pró-Bolsonaro protesta contra o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), empunhando cartazes e exibindo até um carro com a inscrição "Lula Ladrão".

Segundo apurou o JN, estão inscritos 30 098 eleitores através do Consulado-geral do Brasil no Porto, o que reflete um aumento de 110% relativamente a 2018, ano em que as eleições no Brasil deram a vitória ao atual chefe de Estado e em que a abstenção na Invicta rondou os 65%, com apenas cinco mil votantes.

Na primeira volta das eleições, a 2 de outubro, Lula venceu no Porto por larga maioria (tal como em Lisboa e, ainda que com menor diferença para o adversário, também em Faro).