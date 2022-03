Milhares de famílias com ajuda para pagar renda ou prestação

Só a Câmara do Porto ampara 1150 agregados, sendo que há pessoas oriundas de países como o Cazaquistão ou o Bangladesh.

É um programa de sucesso e, desde que foi criado, em 2014, já ajudou mais de 3800 famílias. Trata-se do Porto Solidário, um programa da Câmara do Porto que neste momento apoia 1150 famílias que vivem na cidade com carências financeiras e que veem parte da renda paga pelo Município. Atualmente este apoio abrange já famílias oriundas do Cazaquistão, Bangladesh, Bulgária, Alemanha e da Ucrânia.

Nos quatro concelhos mais populosos da Área Metropolitana - Gaia, Porto, Matosinhos e Gondomar - são mais de três mil as famílias que recebem apoio municipal para pagar a renda ou a prestação bancária.