Um detido e 16 pessoas identificadas após confrontos no Porto

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna reagiu ao comunicado da Câmara do Porto, em que Rui Moreira, presidente da autarquia, critica o facto de a tutela não ter capacidade de intervir "na manutenção da ordem pública no país". Dezasseis pessoas foram identificadas e uma foi detida.

O ministério liderado por Eduardo Cabrita diz estar a acompanhar os episódios de violência entre adeptos do Wolverhampton e do Standard Liège na terça e quarta-feira na baixa do Porto.

"O Ministério da Administração Interna condena todos os incidentes verificados em contextos de eventos desportivos, ou em quaisquer outros, que impliquem perturbação da ordem pública", escreve em comunicado.

A tutela realça ainda que o Comando Metropolitano do Porto mobilizou os recursos necessários no acompanhamento das claques nos jogos da Liga Europa realizados em Portugal, esta quinta-feira.

Foram identificadas 16 adeptos belgas e detido um adepto inglês durante a operação das forças policiais, segundo o Ministério da Administração Interna e a PSP.

Segundo a polícia, "não obstante o dispositivo policial envolvido, e de terem sido tomadas as medidas preventivas adequadas à promoção da ordem pública e segurança dos cidadãos, verificou-se uma dispersão de incidentes envolvendo agressões e desordens por vários locais da cidade, dos quais resultaram, além de vários feridos com registo hospitalar, danos em estabelecimentos comerciais e espaços públicos".

Destaca a mobilização de spotters/unidades de acompanhamento de adeptos, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Investigação Criminal e Unidade Especial de Polícia.

Num comunicado enviado às redações esta quinta-feira, Rui Moreira considera que os alertas "têm sido recorrentes quanto à perceção de falta de segurança pública na cidade, que é uma competência exclusiva da PSP, tutelada pelo Governo, e à qual a Polícia Municipal não se pode substituir".