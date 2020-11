Ministério Público investiga danos em casa classificada

Adriana Castro Hoje às 14:16 Facebook

Proprietários de imóvel no Porto culpam obra ao lado. Empresas afirmam que prédio já estava com estragos. Câmara descarta responsabilidades.

O Ministério Público está a investigar os danos causados na casa número 72 da Avenida do Brasil, na Foz do Douro, no Porto. A família proprietária do edifício centenário - e classificado como património municipal pela Câmara do Porto -, já tinha apresentado uma queixa-crime, em maio deste ano, contra as empresas responsáveis pela obra contígua por considerarem que foram os trabalhos a provocar os estragos. Para já, o processo não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça, esclareceu, ao JN, a Procuradoria-Geral da República.

Por conta da classificação municipal, o caso estará a ser tratado como "crime público", por se tratarem de danos contra o património, explicou o advogado da família, Francisco Martins. A Câmara do Porto já disse não ter qualquer responsabilidade no processo.