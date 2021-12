Ministra não aceita demissão da direção do Hospital de São João

JN Hoje às 19:31, atualizado às 19:51 Facebook

Marta Temido "lamenta profundamente a morte" de um doente num incêndio no Hospital de São João, no Porto, mas "não pode aceitar o pedido de demissão" do Conselho de Administração do hospital, apresentada por "sentido ético".

Um incêndio numa enfermaria de Pneumologia do Hospital de S. João, ocorrido no domingo, - e que terá tido origem num cigarro que um outro doente decidiu fumar - causou a morte de um doente e ainda oito feridos, entre pacientes e funcionários, quatro em estado grave.

Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração (CA) do Hospital de S. João, no Porto, anunciou esta segunda-feira que, apesar de as primeiras conclusões dos inquéritos que estão a decorrer excluírem a existência de uma "falha infraestrutural da instituição", há "um sentido ético no exercício das responsabilidades públicas que não deve ser esquecido". Por isso o CA apresentou à ministra da Saúde "o pedido de demissão".

Em resposta, Marta Temido "solidariza-se e acompanha a consternação de toda a equipa dirigente perante os factos ocorridos, lamenta profundamente a morte registada, o sofrimento dos familiares envolvidos", mas anuncia que "mantém total confiança no trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João e na sua capacidade de congregar esforços para prestar os melhores cuidados de saúde às populações, pelo que não pode aceitar o pedido de demissão", segundo um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde.