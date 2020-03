Missão férias cancelada, piscinas, teatros e museus do Porto fechados

Augusto Correia Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto anunciou, esta terça-feira, que fechar teatros, museus, piscinas municipais e cancelar visitas e iniciativas como a Missão Férias.

"Independentemente do plano de contingência interno já em aplicação para instalações e trabalhadores do Município", cumprindo o determinado pela DGS, a Câmara Municipal do Porto tomar medidas preventivas, em vigor até 3 de abril.

Segundo um comunicado da autarquia portuense, foi decidido o cancelamento de todos os eventos promovidos pelo Município, abertos ou contendo públicos externos ao universo municipal, o que "inclui espetáculos em equipamentos municipais como o Teatro Municipal ou a Galeria Municipal".Foi também decidido o "encerramento temporário dos Museus e Bibliotecas Municipais" e dos "Centros de Educação Ambiental", lê-se na nota do município, que anunciou, ainda, o "encerramento das piscinas municipais" e do "Pavilhão da Água".

A autarquia informou, ainda, entre outras medidas, o cancelamento da "Missão Férias@Porto", assim como "cancelamento de atividades desportivas promovidas no âmbito do Município em recintos fechados", assim como o cancelamento de todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural ao edifício dos Paços do Concelho.

Em relação às escolas, a CMP diz que vai "cumprir o que a cada momento vier a ser determinado pela Direção Geral de Saúde e pelo Ministério da Educação" e anunciou o "cancelamento de todas as atividades complementares à ação educativa, como visitas de estudo e passeios promovidos pelo Município em escolas públicas."

Na mesa comuniucação, a autarquia disse que ia "manter, por enquanto, em funcionamento feiras e mercados, reforçando as ações de formação e prevenção que já estão em curso, cancelando contudo todas as ações de promoção e animação existentes".

Optou, ainda, pela "manutenção, por enquanto, de acesso aos locais de front desk municipais, como Gabinete do Munícipe, Balcão do Inquilino Municipal (Domus Social) ou balcão de atendimento da Águas do Porto, reforçando as ações de promoção de atendimento virtual através do website https://balcaovirtual.cm-porto.pt/ e telefónico (222 090 400)."

Estas medidas foram anunciadas no dia em que a Direção-Geral de Saúde atualizou o número de infetados com coronavírus em Portugal para 41, a maioria no Norte do país.