Mobilidade é o novo desafio do Centro Histórico do Porto

Adriana Castro Hoje às 08:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Com metade dos edifícios reabilitados, nova estratégia passa por novos residentes e pela redução de carros. Rui Moreira critica Direção-Geral do Património por intervenções "surpreendentes".

Reabilitada a maioria dos edifícios, a mobilidade passou a ser o novo problema do Centro Histórico do Porto. Quase metade dos prédios foram recuperados nos últimos dez anos, deixando 80% das construções em bom ou médio estado de conservação. Só 6% do edificado está em ruínas. Para o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o projeto do Ramal da Alfândega, que propõe que, naquele canal, circule um transporte público e a "reserva de metade do Parque do Infante para moradores" vão ajudar a resolver o problema.

Aliás, a nova estratégia para a zona, apresentada ontem na Casa do Infante, fala, precisamente, na necessidade de reduzir a circulação de carros, de promover a pedonalização, dos modos suaves e transportes coletivos.