Molhe da Foz esventrado e à espera de obras

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Estrutura vencedora do Prémio Secil de Engenharia tem estragos desde os meses de inverno. APDL diz que intervenção está para breve

O mar levou a melhor sobre o molhe norte da barra do Douro. No passado inverno, as ondas arrancaram enormes blocos de cimento do paredão, pondo em causa a segurança e a robustez da estrutura, o que forçou o encerramento do acesso. A população contesta a demora na reparação do molhe e insiste que é incompreensível como é que uma obra tão recente, inaugurada há cerca de 10 anos, está em "semelhante estado de degradação".

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), responsável pelo molhe, reconheceu os estragos e revelou ao JN que está a ser preparada uma intervenção. As grades com fitas da Proteção Civil e os avisos afastam os mais curiosos que tentam visitar a estrutura que, em 2010, ganhou o Prémio Secil de Engenharia Civil.