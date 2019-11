Montes de entulho mancham serras do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 08:49 Facebook

Associação de municípios responsável pela gestão do Parque das Serras do Porto vai criar no próximo ano um corpo de funcionários para limpeza de caminhos e vigilância. Marco Martins critica a falta de civismo.

O próximo ano será decisivo para a afirmação do Parque das Serras do Porto como pulmão verde da área metropolitana. Até agora, os cerca de seis mil hectares montanhosos não passam de uma localização geográfica de difícil acesso, de vegetação pouco cuidada e local de abandono de entulho. Além da criação de um trajeto que se estende por 60 quilómetros, o parque vai ter um corpo de funcionários para fazer manutenção e vigilância.

Quem visita as serras, entre Valongo e Paredes, passando por Gondomar, encontra vários amontoados de lixo. Em caminhos secundários é frequente encontrar sofás velhos, eletrodomésticos, plásticos, restos de obras e outro entulho.

"É um problema de falta de civismo que as autarquias tentam combater até com a ajuda da GNR, mas nem sempre esta fiscalização tem resultados positivos", diz Marco Martins, autarca de Gondomar e atual presidente da Associação Parque das Serras do Porto.

