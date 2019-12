Monumento da Praça do Império, no Porto, vandalizado

Paulo Vundi Hoje às 17:14 Facebook

O monumento da Praça do Império, no Porto, foi novamente vandalizado, com a pintura de mensagens insultuosas.

Na base da estrutura estão explícitos insultos e uma "nota" de incentivo à vandalização da estátua. Não é a primeira vez que isto acontece. Em junho do ano passado, por exemplo, a estátua já tinha sido vandalizada. "É incrível. Não respeitam nada nem ninguém, muito menos as pedras", lamentou José Pedrinho, morador.

O monumento foi projetado por Sousa Caldas e Alferes Alberto Ponce de Castro e inaugurada em junho de 1934, no Palácio de Cristal. A obra foi construída para a Exposição Colonial e erguido como elogio ao esforço colonizador.