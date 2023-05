Monumento do Dia da Marinha inaugurado no Porto

JN Hoje às 19:07 Facebook

O Monumento do Dia da Marinha 2023 foi inaugurado na tarde desta quinta-feira, junto ao Farol de São Miguel-O-Anjo, no Porto. O chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima, Gouveia e Melo, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, marcaram presença na cerimónia.

"Como manda a tradição, a Marinha Portuguesa oferece uma obra artística em cada cidade ou vila que acolhe o Dia da Marinha, num gesto simbólico de agradecimento pela receção do evento", explicou a Câmara do Porto.

A obra, composta por uma âncora e um leme, foi colocada no Farol de São Miguel-O-Anjo (junto ao Passeio Alegre).