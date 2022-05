Moradora só aguenta barulho da "movida" portuense porque está a ficar surda

Alfredo Teixeira Hoje às 08:56 Facebook

"Quando para aqui vim morar, há 51 anos, nunca pensei que a minha vida se iria tornar um inferno!", afirma Maria Celeste Pereira, que reside na Rua dos Mártires da Liberdade e que, nos últimos seis anos, tem sido uma das vozes mais contestadoras contra o "botellón" praticado mesmo em frente ao quarto onde dorme.

O marido, Carlos, não aguenta a exaustão física e emocional. Dorme quase sempre no sofá, na parte traseira do apartamento. "Ele usa tampões nos ouvidos, mas ainda numa destas noites o apanhei a dormir com um dos dedos enfiados no ouvido", conta Celeste, que tem vindo a perder a audição e por isso vai "aguentando melhor".

Aqui, como na Rua do Almada, na Picaria ou Cedofeita, a grande parte dos moradores já se habituou a "tomar comprimidos para dormir". No Largo Monpilher, Elisabete, Maria José, Teresa e Augusto falam do regulamento para o qual alguns deles já contribuíram com sugestões. Concordam com as alterações mas pedem mais fiscalização. Debatem se o consumo de bebidas alcoólicas na via pública é ou não permitida por lei. "Eu não concordo, porque é isso que potencia o barulho", diz Maria José Pinheiro.