Moradores contestam habitação municipal no gaveto do INEM no Porto

Abaixo-assinado denuncia "perda de qualidade de vida" no centro do Porto. Encerrada discussão pública do projeto.

Um abaixo-assinado circula entre moradores da Rua de João das Regras, da Rua do Bonjardim, da Rua de Gonçalo Cristóvão e da Rua de Alfredo Magalhães em contestação ao projeto municipal para construção de dois blocos e trinta fogos no gaveto onde nas últimas décadas funcionou uma central de camionagem, nas traseiras do INEM.

O período de discussão pública do projeto da Câmara Municipal do Porto para requalificação e loteamento da Rua do Régulo Megauanha concluiu-se anteontem. Ainda se aguarda pela aprovação definitiva do projeto, incluído no regime de arrendamento acessível, mas os residentes do quarteirão já antecipam construções "absolutamente desproporcionadas e claramente com impacto na perda de qualidade de vida de quem mora na zona".