Moradores das ilhas do Porto fazem obras para a renda não subir

Inquilinos construíram quartos de banho no interior das casas para melhorar condições.

Da metálica porta castanha do número 68 da Rua de S. Vítor, no Porto, um esguio corredor abre caminho a uma fileira de dezenas de habitações. A maioria é demasiado pequena para acolher mais de duas pessoas, mas já lá viveram famílias inteiras de operários. As velhas portadas de madeira do anexo à entrada avivam a dura memória das cinco casas de banho que serviam toda a ilha. O saneamento parava ali. É a Ilha do Toninho, diz Teresa Pereira, de 73 anos. Há dois anos, todos os inquilinos compraram as habitações. Alteadas há décadas - com autorização secreta do senhorio -, e com obras suportadas pelos moradores, as condições são muito diferentes das de há 50 anos.

Esta é só uma das 33 ilhas existentes na rua. Outras não tiveram a mesma sorte e são lar da incerteza. Perante a falta de condições, são os inquilinos que assumem o custo pontual de obras urgentes, sob pena de a renda subir exponencialmente. Uns tentam sair, à procura de uma habitação melhor, mas, sem condições financeiras para responder ao mercado, há quem não tenha alternativa.