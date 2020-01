Moradores descontentes com empreitada no Monte da Bela

Miguel Amorim Hoje às 10:49 Facebook

Quem habita no bairro portuense queixa-se da humidade e do frio. Revoltados, pensam pedir reunião à Câmara.

Estão cansados das obras, iniciadas em 2018, e têm um rol de críticas a fazer quanto à empreitada em curso no Bairro do Monte da Bela, em Campanhã, no Porto. A humidade e o frio são as queixas mais comuns. As estratégias para travar as correntes de ar, colocando panos nas janelas, são uma medida de recurso. Falam em danos nas paredes, tetos e janelas e dizem que não são ouvidos. Revoltados, pensam pedir uma reunião à Câmara.

Ao JN, fonte do Município refere que "a obra é acompanhada por uma equipa de fiscalização que está afeta a 100%, estando inteiramente disponível para dar resposta às queixas e dúvidas dos inquilinos".