Moradores do centro do Porto revoltados com atrasos dos CTT

Há encomendas que nunca chegam ao destino e cartas que demoram semanas a entrar na caixa do correio. Essa é a situação em algumas zonas do Porto, em particular na Rua de Camões, onde se garante que não há serviço de correios há três semanas. Os CTT admitem que existem "atrasos pontuais", que atribuem a "picos de procura" e garantem que o problema será resolvido "dentro de dias".

"Há três semanas que não recebo uma carta", assegura Artur Ribeiro, denunciando uma situação comum a todos os moradores do prédio onde reside na Rua de Camões, em pleno centro da cidade do Porto.

"Este mês ainda não recebi as contas da água ou da luz. Estou a zero. Isto começa a ser complicado, porque está a criar transtornos a toda a gente. Estou à espera de marcações do hospital para fazer exames e não recebo nada. Quero pagar o IMI e nem aviso tenho", revela Artur Ribeiro. No mês passado, já houve problemas. "Recebi a conta da Vodafone fora do prazo e tive que ir à loja pagar. Por sorte, aquela empresa não aplica coimas", diz. Mas há moradores que já tiveram que pagar penalizações para não terem cortes de serviço. É o caso de Manuel Seara, residente na Rua de Camões há 52 anos.