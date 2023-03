Moradores lançam petição pública para proteger magnólia centenária

Os moradores lançaram, esta quinta-feira, uma petição pública para proteger a magnólia da Prelada, no Porto, enquanto o Instituto da Natureza (ICNF) esclarece que o processo para classificar a centenária árvore ainda está a decorrer.

O caso da magnólia da Prelada, que tem um processo de classificação pendente no ICNF, continua a dar que falar.

No dia a seguir ao Instituto ter esclarecido que o processo não está encerrado, os moradores do prédio da Rua de São Vicente (árvore está localizada nas suas traseiras), vizinhos e outros cidadãos lançaram uma petição pública intitulada "Pela proteção da magnólia mais vulnerável do Porto".