Moradores queixam-se do ruído: "Ficam a beber na rua e andam grupos, aqui à volta, a berrar"

Moradores da Baixa do Porto queixam-se do ruído da animação noturna, que junta centenas de jovens.

Maria, Sara, Agostinho, Paula, Carlos, Ana... São nomes de vidas que ainda habitam a Baixa portuense; compraram ou arrendaram casas, mas não têm sossego na cidade que os viu nascer ou que há décadas escolheram para viver. Hoje, alguns já só querem sair do Porto, por não aguentarem o ruído da movida e dos ajuntamentos na rua. A Câmara está a ultimar a revisão do regulamento da movida, que será mais restritivo, sobretudo quanto à venda de álcool para a rua.

Numa década, os moradores viram boa parte da Baixa ser entregue ao turismo e à diversão noturna, com bares e discotecas a abrirem ao lado de casas. Há noites em que os decibéis são insuportáveis. As multidões que se juntam em festa no exterior agravam o problema. Quando a animação morre, os noctívagos deixam para trás ruas pejadas de garrafas e copos e noites em claro para quem ainda vive na Baixa.