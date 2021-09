Moreira assina acordo com Rui Martins para formar "aliança de peso institucional" no Norte

O atual autarca e recandidato à autarquia do Porto, Rui Moreira, assinou um acordo com a candidatura independente de Rui Martins à Câmara de Viana do Castelo para formação, no caso de serem eleitos, de uma "nova aliança" em prol do desenvolvimento da região do Noroeste Peninsular.

Numa designada "Carta de Princípios", esta quarta-feira tornada pública pelo candidato de Viana, que conta com o apoio do Aliança, e confirmada ao Jornal de Notícias pela candidatura de Moreira, os cabeças de lista comprometem-se a "formar uma nova aliança institucional que substitua ou renove o Eixo Atlântico".

Defendem que "o Norte de Portugal precisa de uma estratégia de desenvolvimento que leve em conta a sua especificidade e identidade secular" e que "a concertação estratégica entre municípios da região é um fator essencial para ganhar força negocial e fazer com que a voz dos representantes regionais seja ouvida".

"Impõe-se constituir uma base alargada de autarcas com uma visão estratégica comum, capaz de ganhar peso institucional nas relações com os órgãos do poder central e nas instituições comunitárias", lê-se no referido acordo, que destaca que "os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência são uma oportunidade em que os autarcas deverão ter um papel fundamental na definição e gestão da sua aplicação".

Rui Moreira e Rui Martins comprometem-se a estabelecer "um diálogo permanente" para "análise de assuntos de interesse comum e acompanhamento de projetos de desenvolvimento relevantes para a região".

Martins é um dos oito candidatos à Câmara de Viana do Castelo, há 28 anos liderada pelo Partido Socialista. E concorre à sucessão de José Maria Costa, que sai por imperativo da lei de limitação de mandatos. No Porto há onze candidaturas na corrida à Câmara do Porto, liderada há oito anos por Moreira.