Moreira avisa Lisboa que o Porto "não aceitará centralismo dominante"

"Não seremos cigarras, mas não queremos ser formigas ao serviço de uma voz de comando que não escolhemos, que não nos reconhece, que nos abafe", afirmou o autarca portuense.

O presidente da Câmara do Porto aproveitou a atribuição de medalhas municipais ocorrida na manhã deste sábado para relembrar ao Governo que o Porto "não aceita que o centralismo dominante subjugue" a voz da cidade. "Não podemos aceitar que as insuficiências do Estado central nos afete e, que este capture os nossos recursos, transferindo ineficiências e desdenhando as nossas capacidades", afirmou Rui Moreira.

Na primeira fila da cerimónia Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República que seria um dos agraciados pela autarquia, ouvia o discurso. "Não seremos cigarras, mas não queremos ser formigas ao serviço de uma voz de comando que não escolhemos, que não nos reconhece, que nos abafe", atirou o autarca, relembrando que "o Porto é, sempre foi, o maior inimigo desse pensamento opressivo, dessa forma de estar, desse umbiguismo impenitente".

Rui Moreira, sem nunca se referir diretamente à polémica em volta do processo de transferências do Governo para as autarquia que já levou à saída da autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses, falava perante uma parte da estrutura social da cidade que "impede que Portugal seja uma soma de duas parcelas desiguais: a capital e a província". Por isso, é hora de se reivindicar a entrada "na equação" de Portugal. "O Porto que não quer ser capital de nada, mas que exigirá sempre o seu quinhão. Sempre", avisou.

Antes muitas personalidades subiram à tribuna para serem agraciados pelo presidente da autarquia e pelo presidente da Assembleia Municipal como foi o caso do presidente da Assembleia da República, Artur Santos Silva, e da antiga ministra da Cultura e atual vice-presidente da Fundação de Serralves, Isabel Pires de Lima. Ambos receberam a Medalha de Honra da Cidade do Porto.

Seguiram-se mais 44 personalidades ou instituições da cidade do Porto que levaram para casa a Medalha Municipal de Mérito, grau ouro. "Diria apenas que há uma assinalável diversidade, que resulta de um conjunto de forças e de tendências, ora harmónicas, ora contraditórias. O Porto é, seguramente, uma sociedade com mais ideias, com mais escolas". Foi desta forma que Rui Moreira justificou a escolha das personalidades ligadas à cidade do Porto cuja proposta de homenagem foi aprovada por unanimidade por todas as forças políticas com representação nos órgãos autárquicos.

"Esta distinção é o reconhecimento pelo período em que o Jornal de Notícias liderou o panorama da imprensa portuguesa com um grande esforço não só da redação mas de todas as outras áreas da empresa", afirmou José Leite Pereira, antigo diretor do JN e que ontem recebeu uma das medalhas municipais de mérito. Na lista encontram-se nomes de todas as áreas da sociedade, desde a política à investigação, do mundo dos negócios ao jornalismo, das artes à luta pelos direitos humanos.

Foi reconhecido o trabalho da vocalista do grupo Clã, Manuela Azevedo, das jornalistas Ana Cristina Pereira e Fátima Campos Ferreira, do galerista Manuel Ulisses, da atriz e programadora, Julieta Guimarães, a astrónoma e antiga presidente da Porto 2001, Teresa Lago, João Paulo, fundador do Portugal Gay defensor dos direitos humanos e da comunidade LGBT, o geógrafo Álvaro Domingues e o compositor e dramaturgo Jorge Constante Pereira, entre muitos outros. Também o trabalho do macaense Alexis Tam na promoção de Portugal e da cidade do Porto no oriente não ficou esquecido.

Maria de Lurdes Guedes subiu à tribuna pelo seu trabalho na gestão desde 1965 da Tasca da Badalhoca. Também outros estabelecimentos e instituições como Relojoaria Mendonça, o Ramaldence FC, a Confeitaria Petúlia, o Colégio de Nossa Senhora do Rosário e os centros hospitalares do Porto e de S. João foram reconhecidos.

Não ficou esquecido o antigo presidente da Freguesia de Santo Ildefonso e fundador da Rádio Press, Wilson Faria, nem o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho. A título póstumo a autarquia distinguiu o advogado e lutador antifascista Raúl Castro, o falecido autarca de Campanhã, Ernesto Santos, mas também José Eduardo Pinto da Costa figura incontornável e que durante anos esteve à frente do Instituto de Medicina Legal do Porto.