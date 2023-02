Moreira diz que imigrantes em tendas são "responsabilidade" do SEF e da Segurança Social

É "responsabilidade" do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Segurança Social a situação dos 27 imigrantes que estão a viver em tendas debaixo da linha do comboio em Campanhã, no Porto. O presidente da Câmara, Rui Moreira, diz que a situação foi avaliada pelas equipas de rua do Município, que está a acompanhar "esta matéria, naturalmente com preocupação".

Questionado pelos jornalistas sobre o acampamento de imigrantes vindos de Marrocos, Tunísia e Argélia que vivem debaixo do viaduto da linha de comboio de Campanhã, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou que a situação "é uma responsabilidade" do SEF e da Segurança Social.

O autarca respondeu às questões colocadas pelos jornalistas à margem de uma reunião extraordinária conjunta dos Conselhos Municipais de Economia e Turismo.

Sobre um eventual realojamento dos 27 cidadãos, Rui Moreira diz desconhecer qualquer solução. "Não conhecemos sequer as pessoas que lá estão, qual é a sua origem. Esta é ainda uma responsabilidade da Segurança Social. É, claramente, repito, é uma responsabilidade do SEF perceber quem são as pessoas", reforçou o presidente da Câmara do Porto.

SEF só poderá verificar documentos

Certo é que, qualquer intervenção do SEF estará limitada à verificação de documentos. Uma solução de acolhimento terá de passar pela Segurança Social. O JN já questionou, por sua vez, aquela entidade, estando a aguardar uma resposta.

O JN questionou também a ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, que remeteu o assunto para o Alto Comissariado para as Migrações (ACM). Por sua vez, o ACM, em resposta ao JN, não se pronuncia sobre a situação em que vivem estes imigrantes. Aquela entidade refere que "o acompanhamento aos cidadãos migrantes é assegurado pela Rede Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (RNAIM) através de um contacto de proximidade com os cidadãos" e que "em 2023 esta rede realizou já mais de 30 mil atendimentos".

As condições em que vive um grupo de imigrantes foram denunciadas esta quarta-feira pelo JN.