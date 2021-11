Moreira preocupado com efeito das obras do metro na Baixa do Porto

Adriana Castro com Lusa Hoje às 15:28 Facebook

O presidente da Câmara do Porto preferia que a estação de metro dos Aliados, da futura Linha Rosa, tivesse outra localização. Rui Moreira também mostra reservas quanto à nova ponte do metro e lamenta que a Câmara não tenha sido ouvida no âmbito das obras da ponte de Luís I.

Depois de ter sido confrontado pelo vereador do PSD, Vladimiro Feliz, durante a reunião de Executivo desta segunda-feira, sobre o envolvimento da Câmara do Porto nas obras de expansão da rede de metro, o presidente da Autarquia, Rui Moreira, admitiu que, para o Município, "não é muito fácil" agir, uma vez que "esses projetos são da Metro".

O autarca salientou, no entanto, que a Câmara tem feito "um grande esforço" junto da empresa para minorar os constrangimentos provocados pelas obras de expansão da rede de metro. Admitiu, no entanto, que é nos Aliados onde mais se sentem as consequências dos trabalhos, criticando ainda a decisão de construir a nova estação S. Bento/Liberdade "demasiado próximo das Cardosas".

"Nós teríamos preferido que a solução construtiva recuasse a estação mais para os Aliados, mais para baixo da estátua de D. Pedro, de tal maneira que não levasse àquilo que vai levar, que é um corte profundo nos Lóios, nos Clérigos e também nas Cardosas", observou.

Nova ponte de metro

Reconhecendo a necessidade de uma segunda ligação a Gaia, o autarca levantou também reservas quanto ao projeto da nova ponte de metro sobre o Douro.

"Aquilo que está a ser lançado é uma nova ponte com um conjunto de problemas que se colocam a nível de inserção na cidade, que naturalmente é uma decisão tomada pela Metro do Porto e que nós iremos tentar monitorizar", disse.

O independente lamentou ainda que a Autarquia não tenha sido ouvida na elaboração do projeto de requalificação do tabuleiro inferior da Ponte de Luís I, cuja empreitada, a cargo da Infraestruturas de Portugal, arrancou há quase um mês, coincidindo com as do metro.

"Temos muitas preocupações quando somos confrontados com cronogramas para os quais não fomos ouvidos", disse, acrescentando que também não foi ouvido sobre a ligação de alta velocidade que impõe a construção de uma nova ponte.

Em resposta, Vladimiro Feliz salientou que o Executivo pode contar com o PSD para reforçar a voz interventiva da Autarquia nestas matérias, sublinhando que as obras do metro devem estar alinhadas com a estratégia da cidade.