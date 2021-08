Moreira responde a Tiago Barbosa Ribeiro sobre acolher afegãos

Miguel Amorim Ontem às 22:35 Facebook

Rui Moreira respondeu, esta quinta-feira, à carta do candidato socialista Tiago Barbosa Ribeiro, que apelava a que o autarca portuense mostrasse disponibilidade para acolher afegãos, ao reiterar que "a Câmara do Porto prestará apoio no acolhimento a refugiados desde que devidamente requerido pelo Governo".

Na segunda-feira, o candidato do PS à Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, disse ter enviado uma carta a Rui Moreira, referindo "não poder deixar de estranhar o silêncio e o alheamento da autarquia sobre este assunto premente [crise humanitária no Afeganistão], que contrasta com o comportamento de vários outros municípios".

O socialista, que é deputado da Assembleia Municipal do Porto, apelava a que [Rui Moreira] "afirme a sua disponibilidade para aceitar receber refugiados do Afeganistão, pessoas cuja vida e liberdade correm sérios riscos".

A carta só chegou à Câmara na quarta-feira e a resposta, também por carta, seguiu esta quinta-feira.

Na missiva pode ler-se: "Relativamente à política externa, como sabe ou devia saber, a condução cabe ao Governo. Em reuniões de trabalho com o Governo e o Primeiro-Ministro, António Costa, no que à política de refugiados está definido é que a Câmara do Porto prestará o apoio a acolhimento de refugiados desde que devidamente requerido pelo Governo, no âmbito do programa nacional de acolhimento."

Na carta é salientado que "o Porto está hoje melhor preparado para ajudar na integração de quem chega à cidade". Também é lembrado que "desde 2019, a Câmara do Porto desenvolve ainda mais esforços no sentido de constituir uma cidade mais inclusiva, recorrendo à mediação intercultural para estreitar relações com populações mais vulneráveis da cidade, designadamente comunidades ciganas e migrantes".

"A cidade acolhe atualmente cerca de sete mil estrangeiros. A população brasileira continua a representar a maior percentagem, mas começam a ganhar expressão os nepaleses, paquistaneses e indianos. Há ainda pessoas vindas da Síria, Afeganistão, Irão e Jordânia", é referido.

São, igualmente, citados o "projeto dos mediadores municipais e interculturais", o "atendimento especializado no Gabinete do Munícipe", para tratar da burocracia à chegada, assim como ações na "área do emprego", entre outras.

"Poderia continuar a enumerar um conjunto de ações e medidas e questionar onde esteve V. Exa. Não o farei porque é à Assembleia Municipal e aos portuenses a quem devo prestar contas. E só lamento que como deputado municipal ignore o trabalho que temos feito ou só tome agora iniciativas nesta conjuntura eleitoral", conclui Moreira, na resposta ao candidato do PS.