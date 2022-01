Morreu António Cardoso, vice-reitor da Universidade do Porto

JN Hoje às 18:47 Facebook

António Silva Cardoso, vice-reitor da Universidade do Porto e professor da Faculdade de Engenharia, faleceu esta quarta-feira, aos 66 anos de idade, vítima de doença prolongada.

O vice-reitor da Universidade do Porto tinha a seu cargo os pelouros do Património Edificado e Sustentabilidade. Professor catedrático, foi ainda diretor do departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia (FEUP).

Licenciado (1977) e doutorado (1988) em Engenharia Civil pela FEUP, iniciou a atividade docente na faculdade em 1976. Professor catedrático desde 2002 e detentor de um extenso currículo académico, assinou cerca de 150 publicações em livros, revistas e atas de reuniões técnico-científicas nacionais e internacionais (incluindo vários artigos premiados), tendo coordenado vários projetos de investigação nacionais e europeus.

No domínio da Geotecnia, participou nas comissões encarregues da elaboração da normalização geotécnica nacional e dirigiu a Revista Geotecnia, da Sociedade Portuguesa de Geotecnia.

Enquanto vice-reitor, foi um dos principais responsáveis pela ampliação e requalificação do campus universitário. Desde janeiro de 2020, foi o presidente da Direção da UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da U. Porto.

"Com o desaparecimento do Prof. Doutor António Cardoso, a Universidade do Porto perde um professor douto, dedicado e inspirador, um investigador reconhecido internacionalmente na área da Engenharia Civil e um gestor académico com visão, iniciativa e capacidade de realização", pode ler-se na nota de pesar assinada pelo reitor, António de Sousa Pereira, e enviada a toda a comunidade académica.

O corpo de António Cardoso estará em câmara ardente na noite desta quarta-feira, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto. O funeral realiza-se na quinta-feira.