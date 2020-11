Morreu José Novais, diretor do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis

JN Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

José Novais, diretor do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis, faleceu esta quinta-feira, aos 54 anos. A informação foi avançada pela Direção do agrupamento escolar em comunicado.

"É com grande pesar que a Direção do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis informa toda a comunidade escolar do falecimento do seu Diretor, José Novais. Homem cuja visão estratégica, inovadora e criativa, construiu uma Escola diferente onde todos se sentem parte integrante de uma família por si iniciada", lê-se em comunicado.

Ao JN, Filinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, lamentou a perda de "um grande homem e profissional". A morte de José Novais foi repentina e inesperada o que deixou a comunidade educativa devastada.

"Era uma pessoa muito boa, um líder e admirado por todos. As lideranças escolares estão agora muito mais pobres", acrescentou Filinto Lima.

O funeral realiza-se este sábado na Igreja dos Capuchinhos, no Amial, pelas 10 horas.