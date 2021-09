JN Hoje às 15:05 Facebook

Morreu o médico Nuno Montenegro, antigo diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital S. João, confirmou o JN.

Nuno Montenegro, médico obstetra e ginecologista, foi diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital S. João e subdiretor e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.