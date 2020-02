Alfredo Teixeira Hoje às 12:13, atualizado às 12:21 Facebook

Morreu Pedro Batista, comissário das comemorações da Revolução Liberal do Porto, que arrancam esta quinta-feira.

Ao que JN apurou, Pedro Batista terá sido vítima de doença súbita, esta madrugada, em casa, no Porto.

Pedro Batista esteve ontem à noite na Assembleia Municipal do Porto. Era esperado esta manhã, às 11 horas, na Casa do Infante, para uma visita prévia à exposição que recorda a Revolução Liberal de 24 de Agosto, no Porto.

A autarquia do Porto reagiu com consternação à notícia, conhecida esta manhã, aquando da visita prévia à exposição, que será inaugurada às 18 horas desta quinta-feira, no Porto.

A exposição, na Casa do Infante, vai estar patente de hoje até 6 de setembro. Segundo apurou o JN, vai a inauguração da mostra vai manter-se, mas terá um caráter mais simbólico, de homenagem a Pedro Batista.