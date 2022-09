João Nogueira Hoje às 16:23 Facebook

Uma mulher de 69 anos morreu na manhã deste domingo quando participava na Corrida do Dragão, no Porto.

O F. C. Porto confirmou a morte na prova, lamentando o sucedido. No seu site, avança que a vítima, que participava na caminhada, "sofreu um problema de saúde repentino e acabou por falecer".

"Já perto do fim do percurso, a senhora estava caída no chão e inconsciente", contou ao JN Carla Petronilho, que também participava na iniciativa.