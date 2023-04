Mostra da Universidade do Porto no Multiusos de Gondomar

Bruna Silva Hoje às 18:29 Facebook

A Mostra da Universidade do Porto está de regresso ao Multiusos de Gondomar para ajudar os mais jovens a escolher o curso superior. Começa na quinta-feira, dia 23, e prolonga-se até ao domingo seguinte.

A entrada no "maior festival de ciência e experimentação do Norte" será livre e dará a oportunidade de conhecer diversas áreas de estudo e de participar em experiências e demonstrações científicas.

Em comunicado, a Universidade refere que será possível realizar "aulas práticas de pintura e desenho, experiências de produção de cosméticos, rastreios de saúde, conhecer os mais recentes veículos autónomos ou testar os princípios da Física e da Química em diferentes experiências interativas".

Vários professores, estudantes e técnicos da Universidade do Porto estarão presentes para partilhar curiosidades sobre os cursos e esclarecer as dúvidas dos alunos relativamente aos planos de estudo, requisitos de acesso ou saídas profissionais. Será também possível obter informações sobre bolsas de estudo, outros apoios e programas de mobilidade como o Erasmus.

A Universidade do Porto irá "providenciar um serviço de transporte gratuito e permanente até ao Multiusos de Gondomar, com partida a partir de Campanhã (início da Rua Pinto Bessa), Metro do Estádio do Dragão, Metro de Fânzeres, Planetário do Porto e Asprela".

As portas estarão abertas das 10 às 19 horas durante quinta-feira e sexta-feira. No fim de semana, abre às 11 horas e encerra às 19 horas (sábado) e às 18 horas (domingo).