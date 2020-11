Motociclista em estado grave após colisão na A3, no Porto

JN Hoje às 16:35 Facebook

Um motociclista foi esta sexta-feira transportado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto, após uma colisão, que envolveu dois carros.

O acidente deu-se na A3, no sentido Porto/Braga, na freguesia de Paranhos, entre a VCI e a Estrada da Circunvalação, por volta das 15.15 horas.

Houve também outras duas vítimas, mas apenas com ferimentos ligeiros.

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio e dos Portugueses, assim como o INEM e a GNR.

As causas do acidente ainda estão por apurar.