Motociclista ferido em acidente no Porto

Um motociclista ficou ferido, na sequência de uma colisão com um carro, na zona das Antas, no Porto.

O acidente ocorreu pelas 9 horas esta quarta-feira, envolvendo um veículo ligeiro e uma moto, no entroncamento da avenida Fernão Magalhães com rua dos Navegantes, no Porto. O mesmo local onde recentemente faleceu um motociclista num acidente similar.

No acidente desta manhã, o condutor de uma motorizada teve que receber assistência do INEM, no local, na sequência de uma colisão com um automóvel. O ferido acabou por ser transportado para o hospital.