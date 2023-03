Motociclista morre em acidente na Avenida Fernão de Magalhães

JN Hoje às 21:41 Facebook

Um motociclista morreu, este sábado, após um acidente entre a mota que conduzia e uma carrinha de mercadorias, no cruzamento da Avenida de Fernão de Magalhães com a Rua dos Navegantes, no Porto.

O acidente aconteceu pelas 18.30 horas. Segundo a PSP, o homem foi transportado ainda com vida, mas ferido com gravidade, para o Hospital de São João, onde viria a morrer.

Segundo o JN apurou, o motociclista descia a avenida, enquanto a carrinha seguia no sentido contrário. A colisão deu-se quando a carrinha virou para a Rua dos Navegantes.

A PSP esteve no local do acidente.