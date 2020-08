Arnaldo Martins Ontem às 23:33 Facebook

Um motociclista faleceu, esta noite, no tabuleiro da Ponte do Infante, vítima de um acidente de viação com um automóvel ligeiro, no sentido Porto-Gaia. O óbito foi declarado no local.

O veículo ligeiro terá embatido com violência na mota, causando a morte imediata do homem. O acidente ocorreu às 23 horas.

A PSP deslocou-se ao local e teve de intervir, porque quem assistiu ao acidente insurgiu-se contra o condutor do veículo ligeiro.