Motociclista morreu em acidente perto de casa no Porto

O motociclista que morreu na sequência de uma colisão com uma carrinha de mercadorias, no cruzamento da Avenida de Fernão de Magalhães com a Rua dos Navegantes, no Porto, morava perto do local do acidente, na Rua Cardeal Dom Américo.

António Machado, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos que sofreu na sequência do embate, ocorrido ao final da tarde de sábado. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades, mas segundo as informações recolhidas pelo JN, a mota descia a Avenida de Fernão de Magalhães e a carrinha seguia no sentido inverso.

A colisão aconteceu no momento em que a carrinha virava para a Rua dos Navegantes. O motociclista seguiria na faixa BUS, que desde setembro do ano passado é exclusiva da STCP, conforme o indicado pela sinalização existente. Após o impacto, o corpo de António Machado foi projetado para debaixo da carrinha.