Motoristas não vão a certas zonas do Porto por medo

Agressões e assaltos a taxistas e condutores de TVDE têm sido mais frequentes. Receio leva a recusar serviços para alguns pontos da cidade. Maioria dos casos não é reportada à PSP.

Há motoristas de táxi e de TVDE que recusam fazer viagens para algumas zonas do Porto, com receio de serem assaltados ou agredidos durante os serviços. De acordo com Nelson Carvalho, vice-presidente da Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal (ANTUP), estas situações são cada vez mais frequentes, apesar de existirem estratégias e medidas para procurar aumentar a segurança dos motoristas.

"Os problemas acontecem maioritariamente à noite e em zonas como o Cerco, Pasteleira, Lagarteiro, Fonte da Moura, São Tomé [todas no Porto] e Vila d"Este [em Gaia]", partilhou o vice-presidente da ANTUP. Nelson Carvalho diz que "ninguém quer arriscar a sua vida por um trabalho, como quase aconteceu com o taxista no Lagarteiro", referindo-se ao motorista que, em agosto, foi ameaçado com facas, agredido e roubado por três jovens junto ao bairro.