Motoristas TVDE protestam nas ruas do Porto

Profissionais pedem regulação do setor e maior fiscalização das plataformas por parte do Estado

Nesta quarta-feira, os motoristas TVDE circularão pela cidade em protesto contra a falta de regulação do setor e pela necessidade de maior fiscalização das plataformas.

De acordo com o movimento que promove o desfile, a atividade destes profissionais de transporte de passageiros precisa de regulação, afirmando que o mercado não funciona de forma justa.

"São muitas horas a conduzir e a arriscar a segurança dos profissionais e dos próprios passageiros. Não há um valor mínimo por serviço e cada plataforma aplica a tarifa que quer", explica Vítor Soares, porta-voz do Movimento TVDE. "Quando o motorista não cumpre os requisitos, e muitas vezes são forçados a isso pelos próprios clientes, é bloqueado pela plataforma sem possibilidade de qualquer contestação", acrescenta. A ação de protesto tem como principal objetivo alertar o Governo para a "necessidade de criação de uma entidade estatal que fiscalize a atividade das plataformas e sirva de mediador entre elas e os profissionais do setor".

De acordo com o Movimento TVDE, as plataformas impõem unilateralmente as suas regras e é o "salve-se quem puder", por isso neste protesto mais de 50 motoristas irão alertar no Porto para a necessidade de uma atividade sustentável e rendimentos dignos, através de tarifas mais justas, seguros mais baratos e apoio nos combustíveis.

O protesto terá início pelas 9,30 horas na Feira da Senhora da Hora (A28), em Matosinhos, e seguirá pela Avenida AEP rumo ao Porto, onde passará na Rua 5 de Outubro, Rua de Gonçalo Sampaio, Rua Arquiteto Marques da Silva, Rua de D. Pedro V, Viaduto do Cais das Pedras, Rua de Monchique, Rua Nova da Alfândega, Rua do Infante D. Henrique, Rua de Mouzinho da Silveira, Rua de Sá da Bandeira, Praça de D. João I, Avenida dos Aliados e Trindade.

Após as 12 horas, o cortejo seguirá pela Rua Formosa, Rua de Fernandes Tomás, Campo 24 de Agosto, Rua do Bonfim, Rua de Pinto Bessa, Campanhã (estação), Rua do Freixo, VCI, terminando esta marcha na Rua do Engenheiro Ferreira Dias.

Para não violar o estipulado no Art.º 4.º do D.L. n.º 406/74 de 29 de Agosto (em dias de semana, os desfiles só poderão ser realizados a partir das 19.30 horas), os carros não seguirão em marcha lenta e haverá distanciamento entre veículos.