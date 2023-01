Movida do Porto continua a sentir falta da polícia

João Nogueira Hoje às 07:20 Facebook

Clientes, empresários e trabalhadores da animação noturna no Porto dizem que reforço da PSP anunciado só se fez sentir nos primeiros tempos. Câmara afirma que o contingente é insuficiente.

Depois de fechar as portas do bar onde trabalha, na Rua do Conde de Vizela, no Porto, Carla Costa caminha até ao carro com "algum receio e o mais rápido possível". Enquanto atravessa as ruas da movida da Baixa, Carla diz que encontra mais "gente problemática" do que polícias. Em outubro passado, após a denúncia do presidente da Câmara do Porto, sobre o clima de insegurança que se verificava, o Ministério da Administração Interna anunciou um reforço de 50 agentes da PSP unicamente para a zona da movida.

Três meses depois, o balanço está longe de ser positivo. Clientes e empresários dizem que só no início é que a polícia foi mais visível e a Câmara do Porto "considera que o reforço do contingente policial é insuficiente".