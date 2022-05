Movida do Porto vai ter paredes que repelem a urina

A Câmara do Porto resolveu submeter a consulta pública o projeto de alteração ao Regulamento da "Movida do Porto", a fim de obter "contribuições para a harmonização da vida noturna da cidade", numa tentativa de travar o fenómeno do "botellón" e controlar a venda de bebidas ao postigo e o ruído em período noturno. Uma das grandes novidades desta revisão é a tinta hidrofóbica, que protege muros e paredes e repele a urina contra o infrator.

A medida foi introduzida pela autarquia pouco antes de começar a pandemia mas, com vista a não contribuir para a propagação da covid-19, acabou suspensa. Contudo, com a pandemia, ao contrário do que seria de esperar, o "botellón" intensificou-se. Com os bares e discotecas fechados, as bebidas continuaram a ser vendidas ao postigo, e esquinas, muros e paredes foram transformadas em casas de banho.

Esta medida foi explicada à vereação, na última reunião do Executivo, pela diretora da Movida, Ana Cláudia Almeida. A utilização da tinta hidrofóbica "será reforçada", sendo uma das soluções mais eficazes e já utilizada em várias cidades europeias, para defender o património urbano.