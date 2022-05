Movimento criado no Porto para unir os artistas de rua

Alfredo Teixeira Hoje às 16:22 Facebook

Street Music Community é um projeto da cantora e compositora Latita Cayolla para regular atividade.

O objetivo é regular a atividade de artistas de rua na cidade do Porto e mediar conflitos. O movimento Street Music Community nasceu pela mão da cantora e compositora Talita Cayolla e conta com o apoio da Associação de Bares e Discotecas da Zona Histórica do Porto.

"Por vezes nem sempre é fácil o relacionamento entre os artistas de rua e o que pretendemos é, mais que impor regras, unir os profissionais para que todos possam trabalhar sem atropelos", diz Talita Cayolla que desde há quatro anos atua nas ruas do Porto. "Detesto quando não vejo uma união entre todos", acrescenta.

O objetivo de movimento "é todos terem liberdade de expor o seu trabalho sem que haja regras rígidas de locais e horas de atuação". O diálogo será a principal forma de unir os artistas, sugerindo-se a rotatividade nos mais diversos sítios. "Nunca mais de uma hora e meia em cada local de forma a que todos tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho nos locais onde circulam mais pessoas", salienta Talita. Também os comerciantes, muitas vezes descontentes com o barulho à sua porta serão envolvidos neste trabalho.

Associação presta apoio

Neste processo o movimento Street Music Community terá o apoio da associação dirigida por António José Fonseca. "Há cerca de 30 artistas de rua na cidade sem que haja uma regulamentação específica e é dever da associação ajudar nesse processo", explica.

Paralelamente, será prestado apoio no "abrir de portas" ao trabalho de curadoria que Latita tem feito com a colocação de vários cantores de rua a atuar em bares da cidade.

Curadoria em bares

Talita Cayolla tem o curso de Design de Moda mas a sua "paixão é a música", sendo Sweet Tease o seu primeiro trabalho discográfico. Atua nas Rua de Santa Catarina e das Flores e na Ribeira. Faz ainda curadoria colocando artistas de rua em bares como o Lusitano, onde preenchem o espaço entre as 20 e as 24h00 antes da entrada da música dos DJs.