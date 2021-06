Movimento de Cidadania Independente apoia recandidatura de Moreira ao Porto

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

O MAIS - Movimento de Cidadania Independente vai apoiar a recandidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto nas próximas eleições autárquicas, dado o independente ter colocado o concelho na "rota das grandes cidades da Europa e do mundo".

"O MAIS vem publicamente expressar o seu apoio à recandidatura de Rui Moreira à Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas deste ano por se tratar de uma candidatura apoiada num movimento independente (A Associação Cívica "Porto, o Nosso Movimento" de que Rui Moreira é presidente do Conselho de Fundadores) e, pelo facto de o atual edil ter gerido os destinos do município na prossecução do desenvolvimento sustentável da cidade e da sua inserção na rota das grandes cidades da Europa e do mundo", referiu o movimento, em comunicado.

Para o MAIS, o autarca portuense tem trabalho feito na área social, sendo a política habitacional para a população mais carenciada "prova cabal" disso.

Este apoio a Rui Moreira é conhecido na véspera da apresentação da recandidatura do independente à Câmara Municipal do Porto, que acontece na quinta-feira à tarde no pavilhão Rosa Mota.

O autarca tem igualmente, considerou o movimento, assumido outros projetos como a conclusão das obras do Terminal Intermodal de Campanhã, do Mercado do Bolhão, do Cinema Batalha e do Matadouro, "na senda do reforço identitário que a cidade foi perdendo até 2013 quando assumiu a presidência da autarquia e a resgatou à liderança socialista e social-democrata até aí vigente".

O movimento destacou ainda o "papel crucial" que Rui Moreira assumiu na luta pela reversão da lei eleitoral para os órgãos autárquicos, assim como a sua persistência em "recolocar o Porto no panorama político nacional enquanto capital do Norte com uma visão renovadora e inovadora".

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

Para além da recandidatura de Rui Moreira, são já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), André Eira (Volt Portugal) e António Fonseca (Chega).

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.