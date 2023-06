Movimento de Rui Moreira presta contas à cidade

Hermana Cruz Hoje às 16:03 Facebook

Vereadores da Câmara do Porto começam a fazer balanço do trabalho municipal a dois anos das autárquicas.

O movimento independente de Rui Moreira vai voltar a "prestar contas" à cidade. A dois anos das próximas autárquicas, os vereadores eleitos pelo "Porto, o Nosso Movimento" vão "dar nota do que tem vindo a ser feito e do que está ainda programado". A primeira iniciativa ocorre na segunda-feira e conta com a vereadora Catarina Araújo.

Apesar de se tratar de um encontro com os associados do "Porto, o Nosso Movimento", a iniciativa, que decorre pelas 21 horas na Casa do Desporto, será aberta à população.