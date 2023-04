Muçulmanos juntaram-se na Trindade para assinalar o fim do Ramadão

Centenas de muçulmanos concentraram-se no jardim da cobertura da estação de metro da Trindade, no Porto, para assinalar o fim do Ramadão, esta sexta-feira de manhã.

A comunidade muçulmana do Porto juntou-se, esta sexta-feira, para assinalar o Eid al-Fitr, uma celebração que marca o fim do nono mês do calendário islâmico. Foi a segunda vez que esta oração aconteceu neste espaço.

Ao todo eram esperadas cerca de três mil pessoas, explicou ao JN Md Shah Alam Kazol, presidente da comunidade Bangladesh na Invicta e do Centro Cultural do Porto. "O Ramadão acabou ontem e nós comemoramos o fim do Ramadão com uma oração especial", afirmou.

PUB

A oração começou às 9.30, após uma intervenção do vereador da Câmara do Porto, Fernando Paulo. A celebração durou cerca de 20 minutos e ainda antes das 10 horas os fiéis começaram a desmobilizar.

Por volta das 8 horas da manhã, os voluntários começaram a estender os tapetes nos quais rezaram, para assinalar o Eid al-Fitr, a celebração que marca o fim do jejum Ramadão.

Durante o Ramadão, os muçulmanos fazem jejum durante o dia, só podendo comer após o pôr do sol e antes da alvorada.