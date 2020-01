Mudança no trânsito instala a revolta em Antero de Quental

Alfredo Teixeira Hoje às 13:35 Facebook

O objetivo é promover o transporte público, conferindo-lhe melhores condições de circulação e libertar o trânsito da Baixa, sobretudo em horas de ponta.

A Câmara do Porto tem procedido a diversas empreitadas e alterações no trânsito da cidade nem sempre do agrado de moradores e comerciantes. Na Rua de Antero de Quental, está instalada a revolta e amanhã será entregue mais um abaixo-assinado na Autarquia contra as mudanças na circulação.

Em causa, está o facto de a via de trânsito destinada ao sentido sul-norte, entre a Praça da República e a Rua Damião de Góis, ter passado a ser reservada em exclusivo à circulação de veículos de transporte público, motociclos e ciclomotores. As alterações entraram em vigor anteontem, mas moradores e comerciantes contestam.